Оля Полякова заспіває з зірками «Євробачення»

Популярна співачка Оля Полякова, яка відсвяткувала свій день народження, готує англомовний альбом. До нового етапу творчої кар'єри співачки залучено шведського хітмейкера та продюсера Андерса Хансонна, відомого своїми роботами для багатьох зірок, серед яких популярні гурти Army of Lovers, Vacuum та інші. Полякова каже, що Хансон ідеально відчув її стиль і написав кілька пісень, які й складуть основу майбутнього релізу. Видавати новий англомовний альбом співачка планує в Німеччині влітку 2022 року. В альбомі плануються дуети із зірками «Євробачення». Їхні імена поки що тримають у секреті.

У зв'язку із цим у ЗМІ та соцмережах з'явилися припущення про те, що Полякова готується штурмувати нацвідбір на «Євробачення». Проте команда співачки заперечила чутки. Продюсер співачки Михайло Ясинський сказав, що поки що вона не подаватиме заявку, оскільки вважає правила конкурсу недопрацьованими.

Нагадаємо, Оля Полякова сіла у крісло вокального шоу «Голос країни».



Раніше про підготовку дебютного альбому розповіла бек-вокалістка Олега Винника Таюне.

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