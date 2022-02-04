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Шоу-бізнес

«Все трапилося, як грім серед ясного неба»: «таємна» дружина Винника розповіла про сольну кар'єру

11:29 4 лютого 2022
Таюне

Бек-вокалістка популярного співака Олега Винника Таюне, яку шанувальники називають його «таємною» дружиною, розповіла про початок сольної кар'єри. Свої пісні вона виконує в шоу артиста, але має намір виступати, як самостійна співачка.

Про те, що стало поштовхом до початку сольної кар'єри, майбутній дебютний альбом, а також про свої секрети краси артистка розповіла в інтерв'ю журналу «Отдохни!».

Початком своєї сольної кар'єри Таюне вважає момент, коли отримала від Олега Винника демо-версію пісні «Солодкі сльози».

«Все сталося, як грім серед ясного неба. Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не лише на шоу маестро, а й здобула нагороду на «Українській пісні року», — згадує співачка.

За її словами, вже ведеться робота над її дебютним альбомом.

«Наразі накопичуємо репертуар, однак деякі пісні з'являтимуться раніше за реліз альбома», — інтригує Таюне.

У січні співачка відсвяткувала свій день народження. Виконавиця зізнається, що зазвичай у цей день вона надто чутлива та емоційна, тому може навіть проплакати півдня.

«Люблю цей день! Цього року мені надійшло стільки не шаблонних, оригінальних поздоровлень, особливо від шанувальників, що я відчула себе мега зіркою (Сміється). Вдячна кожному за такі щирі слова. Я взагалі люблю свята, і я за те, щоб люди влаштовували їх одне одному! І все ж, мені так хотілося б, і це моя потаємна мрія, якою я зараз з вами поділюся — зустріти свій день народження на сцені. Такого ще ніколи в моєму житті не було!» — зізналася Таюне.

Нагадаємо, шанувальники давно «одружили» Олега Винника та Таюне. «Розшукали» у мережі їхніх спільних дітей. Але артисти тримають інтригу та не коментують особисте життя.

Раніше Олег Винник ніжно привітав Таюне з днем народження.

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