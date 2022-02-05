Забула Мурата: Ані Лорак дорікнули щодо її нового партнера, нареченого-репера з Росії

Співачка Ані Лорак, яка будує музичну кар'єру в країні-агресорі, офіційно представила новий трек із російським репером Артемом Качером. У своєму особистому блозі Ані Лорак показала відео, на якому веселиться разом із Качером після презентації пісні на одній із радіостанцій у Москві.

«Пісня „Материк“ рве усі чарти. Дякуємо кожному за підтримку, за ваші відгуки та коментарі. Незабаром на вас чекає прем'єра спільного відеокліпу з Артемом Качером», — написала Лорак.

Прем'єра кліпу – зовсім скоро

Раніше Ані представляла публіці уривки з нового хіта.

Також Кароліна опублікувала коротке відео де показала, як танцює під згаданий хіт «Материк».

Фоловери зазначають, що Лорак стала виглядати краще, коли почала творчу співпрацю з Качером. При цьому дехто журиться, що Ані, схоже, забула свого колишнього чоловіка Мурата. Фанати підозрюють, що у Лорак розпочався новий період закоханості.

Але, у будь-якому разі, всі почуття Артема Качера зараз адресовані зовсім іншій дівчині. Нещодавно репер уклав шлюб з Олександрою Рабаджієвою. Тому репера, звісно, можуть називати «нареченим», але з Лорак його пов'язують, схоже, лише творчі стосунки.

Молодята Качер та Рабаджієва

Шанувальники похвалили нову роботу тандему, але вважають, що даремно Кароліна та Артем так затягують з обіцяною прем'єрою кліпу. «Коли ж вже кліп?, Коли вже настане це зовсім скоро?» — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала свої фото з пляжу, а шанувальники зійшлися на думці, що Кароліна з тих жінок, які після розлучення розквітають.

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