«Пугачова назавжди залишиться селом»: мемуари зірки російської естради викликали скандал у шоу-бізнесі

У російському шоу-бізнесі назріває новий скандал. Співачка Ірина Понаровська, яка раніше поскаржилася на цькування з боку Алли Пугачової, в автобіографічному виданні під назвою «Чесно кажучи» жорстко пройшлася по зірках шоу-бізнесу, не соромлячись у висловлюваннях, пише СтарХит.

Дісталося також і Примадонні радянської естради.

«Як відомо, дівчину можна вивезти з села, але село з дівчини не вивезеш… І не важливо, яке у людини прізвище — Пугачова це чи Шерон Стоун… для мене воно село. І завжди залишиться селом, незважаючи на те, що живе у замку», — написала Понаровська.

Жорсткий випад виконавиці хіта «Рябиновые бусы» у бік 72-річної Алли Пугачової не залишили поза увагою в Мережі. Шанувальники розділилися на два табори — одні хвалять Понаровську за сміливість, інші ж кажуть, що Примадонна не заслужила таких слів.

У суперечку втрутився навіть Андрій Макаревич, який написав: «Дуже некрасиво, не добившись висот, гавкати на тих, хто їх досяг. Виходить не про них — про себе».

Зазначимо, що у Понаровської та Пугачової багаторічний конфлікт, який спалахнув з новою силою після інтерв'ю естрадної діви з Петербурга Ірини Шихман для YouTube-проекту «А поговорити?». Ірина Віталіївна зізналася, що їхнє спілкування з Аллою було напруженим і складним усі ці роки. Співачці не подобалося, як колега підколювала її в телеефірах: «Хто це? Хто ця вродлива жінка? Ірочка! Понаровська!».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно 68-річна співачка Ірина Понаровська розкрила правду, чому була змушена піти зі сцени та на довгі роки зникнути з екранів. Майже 15 років про артистку не було чути.

Фото: Instagram.com/irinaponarovskaya

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