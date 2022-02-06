Тяжко хвору Анастасію Заворотнюк випадково зняли на відео: її донька обурена

Після того, як стало відомо про страшну хворобу однієї з найпривабливіших та життєрадісних акторок Анастасії Заворотнюк, все, що пов'язано з її ім'ям, обростає масою чуток та домислів.

Акторка живе за містом у приватному будинку. Відвідувачів до неї не пускають. Тому будь-яка дрібниця про Заворотнюк та її сім'ю обговорюється у соцмережах.



Нещодавно у мережі з'явився знімок, на якому у машині нібито їдуть Анастасія та її чоловік Петро Чернишев.



Кадр нечіткий, він зроблений з камер поліції, але на фото можна побачити чоловіка з бородою за кермом, а на пасажирському сидінні жінку, яка відкинулася у кріслі.

Фото з хворою мамою обурило старшу доньку актриси Анну.

«Не розумію, як люди не бояться, адже всі ми під Богом ходимо», — так Анна відреагувала на знімок.

Дівчина обурена тим, що сторонні люди так цікавляться чужим горем. Вона закликала всіх, хто пильно стежить за життям хворої Заворотнюк, проявити емпатію.

Нагадаємо, Анастасії Заворотнюк у 2018 році поставили страшний діагноз «гліобластома». Нещодавно з'явилися чутки про те, що стан «няні Віки» погіршується. Вона нібито вже не може розмовляти.

Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

268

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter