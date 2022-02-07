Сльози дочки Меладзе та танці Полякової: всі подробиці третього ефіру «Голосу країни-12»

На телеканалі «1+1» вийшов третій епізод вокального шоу «Голос країни». Український продюсер Потап, співачка Надя Дорофєєва, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова у червоних кріслах продовжують виборювати найсильніші голоси учасників. Дванадцятий сезон шоу відбувається під слоганом «Так звучить твоя країна».

Відкрив виступ Василя Палюха з Волині з піснею «O sole mio», яка розгорнула крісла Наді Дорофєєвої, Вакарчука та Потапа.

- Голос — це дар Божий, — сказав Василь. — У моєму житті є дві віри — у музику та Бога.

- Ви маєте бути в моїй команді! — був упевнений Вакарчук.

- А мені здається, він має бути у моїй команді, — заявила Надя.

- Ідіть тільки не до Наді! — несподівано вигукнула Полякова.

- Я зробив свій вибір — до Потапа, — відповідь хлопця стала несподіваною.

Наталія Олександрова приїхала на проект із Переяслава. 40 років вона працює у Центрі культури та мистецтва.

- Без творчості я не маю життя, — зізналася Наталя.

Пісня «Тече вода» не розгорнула суддівські крісла.

- Я шкодую, що не обернувся, — зізнався Вакарчук.

На сцену «Голосу країни-12» вийшла 22-річна Наталія Миколаєнко. Дівчина давно займається музикою, пише свої пісні, грає на вулиці та знімає собі кліпи. Вважає супергероєм свого тата, який самостійно виховав дочку, завжди її підтримував на різних кастингах та вірив у успіх. Наталя зізналася, що саме татові присвячує свій виступ на проекті.

Наталя Миколаєнко

На сцені «Голосу країни» учасниця виконала популярний TikTok-трек «Вісім» від молодої прогресивної співачки Лілу45 та розгорнула усі чотири тренерські крісла.

- Ви співали просто душею, — сказав Вакарчук.

- Я б пішла до вас на концерт, — зізналася Надя.

На сцену несподівано вийшла й сама Лілу, розповівши, що свого часу її не взяли на «Голос».

Наталя обрала команду Наді Дорофєєвої.

- Я шукаю саме таких! — була в захваті Надя.

На сцену третього випуску «Голосу країни» вийшла 29-річна Катерина Білоус із Хмельницької області. У жінки перша освіта — музична, проте вона присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах. Катерина працює лейтенантом поліції, а у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. Разом із колегами вона виступала у Німеччині, Франції, їздила й у зону АТО.

Катерина Білоус

- У нас в Україні сильні та відважні жінки, — сказала Катерина. — І дивлячись на те, які наші жінки-поліцейські, я теж захотіла такою стати. Моя 8-річна дочка з гордістю говорить слова, що її мама — поліцейська. Я дуже люблю свою роботу, однак на «Голосі країни» хочу показати, що я маю талант і голос і я гідна стояти на великій сцені.

Катерина виконала хіт Біллі Айліш, але ніхто не розвернувся. Але їй дали другий шанс і учасниця потрапила до команди Олександри Зарицької.

На сцену вийшов Мар'ян Романчук зі Львова. Хлопець вуличний музикант, а його друг — пес на прізвисько Пол Маккартні.

Голос Мар'яна розгорнув крісло Святослава Вакарчука.

- Я відразу зрозумів, що ви мій, — сказав Святослав.

Діана Бернат приїхала із міста Теребовля. Дівчина виконує коломийки.

Хіт «2 дні» не розгорнув тренерські крісла.

- Не вистачило вам чогось, — сказав Потап. — Ви за один крок від проекту.

Еразар Жубан приїхав із Казахстану.

- Не хочу прогаяти цей шанс, — сказав хлопець, виходячи на сцену.

На сильний голос учасника розгорнувся Потап.

- Шоу-бізнес у Казахстані дуже сильний, — визнала Дорофєєва.

Сестри Ольга та Ганна Войцеховські приїхали з Дніпра. Співу дівчат навчила бабуся. Довгий час сестри співали за кордоном.

Пісня «Два персні» розгорнула крісла Дорофєєвої, Потапа та Полякової.

- Знаю, що з вами робити, — умовляла Оля. — За своїх я битимуся.

- А з мене знайомство з Софією Михайлівною, — переконував прийти до нього Потап.

Сестри обрали команду Полякової.

На сцену вийшов гурт із Черкас «Спів братів». Четверо братів із самого дитинства займаються музикою.

Хлопці виконали пісню із культового серіалу «Друзі». Але ніхто із тренерів не розвернувся.

- Мені хочеться більше індивідуальності, — сказав Вакарчук.

Хлопцям несподівано дали другий шанс і вони пройшли до «Голосу».

Клім приїхав на проект із Одеси. Хлопець із династії пілотів. У 2013 році він потрапив до авіакатастрофи, яка змінила його життя. Тепер Клім займається музикою.

- Потрібно витрачати життя на ті речі, які подобаються, — сказав хлопець.

Незвичний голос Клима розгорнув крісло Олі Полякової.

- Я така щаслива, що ви не розвернулися, — сказала Оля іншим тренерам.



На сцену «Голосу країни» вийшов Михайло Цар із Чернівців. 21-річний співак брав участь у «Голос.Діті-2», у команді Наталії Могилевської дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину. Під час участі в шоу Михайло мав перше кохання з Анною Трінчер, з якою він брав участь в одному сезоні. Разом з Анею Михайло співав на етапі боїв і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях та подарував сережки у формі нескінченності. Дівчинка була неймовірно розчулена таким жестом і сказала, що пам'ятатиме Михайла завжди.

Михайло Цар

Після участі у шоу чотирнадцятирічний Михайло багато виступав і навіть їздив із Потапом у тур. Але в 16 років все пішло шкереберть — у хлопця почалася мутація голосу. Це стало справжнім ударом для Михайла. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на «Голос країни», щоб знову повернутися до співу.

- Я відчуваю неймовірну ейфорію від написання пісень, сидячи за фортепіано з кухлем чаю та нотним листом, — зізнався Михайло. — Зараз я продаю різні меблі в магазині, а у вихідний сідаю за інструмент і мене просто цілий день немає. Я вірю в себе як у перспективного та креативного артиста. Зараз дуже хвилююся, серце сильно б'ється, сподіваюся, що все буде добре. Для мене «Голос країни» — це майданчик, де збирається багато класних креативних музикантів і це гарний старт для артиста, який мріє про велику сцену.

Голос хлопця розгорнув крісло Святослава Вакарчука.

- Такої інтонації я ні в кого не чув, — зізнався Вакарчук.

Ярослав Кайда приїхав із Харкова. Хлопець працює тур менеджером.

Рок-співак змусив танцювати на стільці Олю Полякову, розгорнувши її крісло. Захотів хлопця у свою команду та Потап.

- Раджу вам піти до Олі, — сказала Надя, але Ярослав обрав Потапа.

Виступила одна з обговорюваних учасниць 12 сезону — Лія Меладзе, дочка популярного композитора Костянтина Меладзе. Учасниця активно записувала свої кавери та викладала їх у соцмережі. І тато зазначив, що Ліє потрібно займатися вокалом.

Лія Меладзе

- Коли ми їздили в машині, тато чув, як і підспівую до його пісень, — сказала Лія. — Іноді він казав, що я співаю краще за оригінал, а іноді коментував одним словом «красиво». Мені дуже приємно, коли він пишається мною, і це мене дуже надихає.

Дівчина багато років мріяла про сцену «Голосу країни». Лія Меладзе виконала легендарний хіт — ліричну композицію Hallelujah.

Своє крісло одразу розгорнув Вакарчук. Потім Полякова, Дорофєєва та Потап. Лія не стримувала сліз.

- Такий темб, ти така гарна! — захоплювалася Полякова.

- Ти дуже скромна, — зауважила Дорофєєва.

- Я почув у вас музику і мені байдуже, хто ви, — сказав Вакарчук.

Лія обрала команду Дорофєєвої.

Ексклюзивний матеріал «Я класна, вільна та весела»: дочка Костянтина Меладзе Лія розповіла про свою участь у проєкті «Голос країни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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