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У сексуальному смокінгу-боді на голе тіло: 52-річна Дженніфер Лопес зробила фотосесію для журналу

18:00 7 лютого 2022
Дженіфер Лопес

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала інтерв'ю виданню People, де розповіла про стосунки з Беном Аффлеком, зробила сексуальну фотосесію для журналу Rolling Stone. 52-річна Джей Ло опублікувала знімки у себе в Instagram. Вона позувала у штанах та сексуальному смокінгу-боді, одягненому на голе тіло, а також в інших відвертих вбраннях.

«Справжня ікона», «Фантастична дівчина», «Красуня», — писали фанати зірки в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — У бюстгальтері та спідниці, що сповзає зі стегон: Дженніфер Лопес здивувала «голим» вбранням.

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