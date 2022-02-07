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«Класний мужик»: Леся Нікітюк у купальнику показала свого «улюбленого корєша»

18:51 7 лютого 2022
леся нікітюк

Леся Нікітюк, що «націлилася» на Голлівуд, вирішила ненадовго повернутися до витоків і опублікувала в Instagram архівні знімки з передачі «Le Маршрутка», що принесли популярність телеведучій.

На першому фото Леся у купальнику сидить у човні, а на задньому фоні маячить чоловік зі склянкою. Як виявилося, це актор Ігор Новінчук, який виконує роль водія у проекті.

«Я ці фотки буду постити кожного року 7 лютого, і вони будуть набирати тисячі лайків, бо мій корєш найкращий і найвеселіший чоловік ever. Богдан Богданович, Йося, ну, і звичайно Ігор! З Днем народження, друг», — написала Нікітюк, вітаючи Ігоря із 35-річчям.

«Люблю, і дякую за всі проекти, над якими ми працюємо разом! А особливо за «Lе Маршрутку «, — додала Леся.

На інших знімках актор обіграв стереотипні образи водія маршрутки, «хлопчика з району», поборника дворової чоловічої моди в сандалях на чорні шкарпетки.

Фоловери Лесі з ентузіазмом сприйняли пост, нагородивши обох героїв великою кількістю компліментів.

Нагадаємо, раніше Нікітюк заявила, що на телебаченні працює практично безкоштовно, і задоволена, що встигла стати популярною в соцмережах.

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