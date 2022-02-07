Дочка хворої Заворотнюк поділилася лайфхаком про швидке схуднення та натякнула на непрості стосунки з чоловіком мами

Дочка тяжкохворої актриси Анастасії Заворотнюк влаштувала підписникам у Instagram день одкровень. Зазвичай Анна Заворотнюк ігнорує питання про сім'ю та хворобу матері, але зараз уже готова нехай до дуже стриманих, але відповідей.

За словами Анни, її дуже дратують коментарі у соцмережах щодо захворювання мами. Також не любить Заворотнюк-молодша натяки, що весело жити їй зараз не можна — лише страждати. «Мама хотіла б, щоб я була щаслива», — твердо відповіла донька актриси.

Анна спростовує, що це було її рішення приховувати інформацію про хворобу матері: «Я нічого не вирішувала, просто так склалося» .

Натякнула Анна і на непрості стосунки з Петром Чернишовим, чоловіком Анастасії Заворотнюк. Він нещодавно відзначав день народження, але Анна не була помічена серед тих, хто вітав Петра публічно. На запитання про причини Анна відповіла різко. «А чому я мала?» — дивується вона.

Як популярна блогерка, Заворотнюк-молодша періодично дає б'юті-поради підписницям. Ось і зараз Анна не стрималася, щоб не поділитися лайфхаками про схуднення. «Тут відповідь проста — не їсти», — підсумувала блогерка.

Нагадаємо, раніше Анна Заворотнюк обурилася злитим у мережу знімком, де в машині нібито зображені Анастасія Заворотнюк та Петро Чернишов.

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