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«Величезні „бідони“ — це маячня»: Анна Трінчер у купальнику поміркувала, якого розміру мають бути її груди

10:12 8 лютого 2022
трінчер

Зірка серіалу «Школа» Анна Трінчер, яка нещодавно збільшила собі бюст, зараз перебуває в Єгипті і насолоджується теплом африканського сонця. А оскільки зірці заборонили купатися через недавнє хірургічне втручання, то Ані залишається тільки сумувати з приводу незадіяного набору купальників і розмірковувати в Instagram про те, якого розміру повинні бути ідеальні груди.

Наразі Трінчер має бюст третього розміру. «З одного боку я дуже рада, що зробила такий гарний акуратний розмір! У багатьох є думка, що якщо дівчата роблять груди — то це обов'язково повинні бути величезні бідони. Це маячня. Хтось збільшує свій і без того гарний розмір, не сперечаюся, а хтось (я) робить груди, тому що до цього їх не було, тому цей розмір для моїх параметрів ідеальний! Але з іншого боку, як кажуть: „Раз робити, то робити“, і я переживаю, що коли груди стануть на своє місце, я пошкодую, що не зробила більше», — зізналася акторка.


Також Анна поділилася, що зараз почувається набагато сексуальнішою і подумки приміряє тисячі нових суконь та топів. Втім до своїх грудей Трінчер відчуває й інші почуття, крім захоплення.

«Сьогодні я на пару хвилин одягла купальник і зрозуміла, що я соромлюся… Не розумію, звідки у мене виникли ці почуття. Я ж завжди так мріяла зробити груди і ходити з розстібнутою сорочкою, а тепер потрібно звикнути до того, що ще одна частина твого тіла стала суперпривабливою», — додала зірка.

Але загалом Анна щаслива, бо думає про момент, коли зможе обходитися без післяопераційного корсету. «и саме так надихаєшся від однієї думки, що ти знімеш цей корсет і одягнеш сукню без ліфчика і пушапа «, — радіє актриса.

Нагадаємо, Трінчер повідомила, що за операцію із збільшення грудей заплатила трохи вище стандартної ціни, і показала результат.

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