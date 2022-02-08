Зірковий скандал вичерпаний: Наталія Могилевська звернулася з пропозицією до Зіанджі

Українська співачка Наталія Могилевська, яка прокоментувала раніше звинувачення свого колишнього підопічного по «Фабриці зірок» Бориса Апреля, а зараз трансгендера Zi Faamelu, не стала відповідати йому тією самою монетою, а звернулася до нього в мережі та запропонувала свою допомогу.

В Інстаграм Наталя опублікувала пост, у якому згадала про співпрацю з Борисом Апрелем. Могилевська каже, що він був дуже вразливим хлопцем, який нікому не довіряв і страждав на анорексію. За словами співачки, вона намагалася допомогти йому.

«Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Безкінечно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було гарне струнке тіло, але пухкі підліткові щічки, і це було пов'язано взагалі не з повнотою, а з прекрасною юністю і молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих, тому основна проблема всього офісу була: «Як Борю нагодувати?» — згадала Могилевська.

Вона не бачила «змов» навколо молодого артиста. Навпаки, він часом провокував конфлікти своїми необачними фразами в інтерв'ю. Нібито Апрель був на всіх ображений.

Він часто ляпав в інтерв'ю, що всім нам потім доводилося якось викручуватися з цього ляпу. Він нескінченно був знедоленим, на всіх ображеним хлопчиком. Йому весь час здавались скрізь якісь підступи, змови, вороги! Тому найбільша радість була, коли Боря розслаблявся і посміхався, а не перебував у оборонній позиції. Тоді ми мали багато теплих хвилин", — пише Могилевська.

Вона каже, що намагалася вирулювати його конфлікти, багато негативу брала на себе і допомагала долати проблеми і навіть водила його до психіатра.

«Я хотіла допомогти, а не відкинути чи проігнорувати, як на той час робили більшість по відношенню до гомосексуалів та трансгендерів. Зараз, коли є нові дослідження та інформація та трохи більша лояльність людей, ми могли б зробити щось успішніше. Але час уже не повернути. Мені дивно, що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції», — пише Могилевська.

Zi Faámelu відреагувала на звернення артистки та лаконічно відповіла. «Не відповідатиму. Було сказано досить. Щиро бажаю миру та кохання», — написала вона у сторіс. Схоже, зірковий конфлікт вичерпано.

Нагадаємо, Борис Апрель став відомим після участі у «Фабриці зірок» у 2008 році. Після проекту його продюсером стала Наталія Могилевська.

Після тривалої паузи, 2018 року артист несподівано з'явився на «Голосі країни» вже як Зіанджа і заявила, що змінила стать. А нещодавно артистка змінила ім'я на Zi Faamelu та заявила, що її кар'єру навмисно хотіли зруйнувати.

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter