27.79 / 28.05 31.65 / 32.04
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ірина Федишин раптово «втратила голос»: що буде з концертами

12:02 8 лютого 2022
Ірина Федишин

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка потрапила в екстремальну ситуацію у Карпатах, продовжує «випробовувати долю», але вже у звичній для себе обстановці.

У Instagram співачки з'явилося кумедне відео, на якому син пропонує їй зробити вдих із повітряної кульки, в яку закачано гелій. Ірина виконує побажання сина і в неї змінюється голос.

Звичайно, за кілька хвилин він відновиться, але у перші хвилини звучить справді незвичайно та смішно.

Деякі з фоловерів Ірини поспішили пожартувати з цього приводу — що наразі буде з концертами співачки — навряд чи хтось захоче слухати такий «писк».

Але більшість шанувальників правильно сприйняли те, що відбувається на відео, знову написавши Федишин велику кількість компліментів та зізнань у коханні. А також висловили впевненість, що усі заявлені на майбутнє концерти відбудуться.

Ірина Федишин нещодавно відсвяткувала день народження, отримавши від чоловіка на 35-річчя шикарний подарунок: букетом з червоних та білих тюльпанів, а також коробку, наповнену повітряними кульками, на дні якої на неї чекала подорож на Мальдіви.

Фото Ірини Федишин із соціальних мереж

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

суп

Дуже смачний «ресторанний» суп від Людмили Борщ: «варю вдома велику каструлю, і завжди не вистачає»

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.