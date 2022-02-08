Ірина Федишин раптово «втратила голос»: що буде з концертами

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка потрапила в екстремальну ситуацію у Карпатах, продовжує «випробовувати долю», але вже у звичній для себе обстановці.

У Instagram співачки з'явилося кумедне відео, на якому син пропонує їй зробити вдих із повітряної кульки, в яку закачано гелій. Ірина виконує побажання сина і в неї змінюється голос.

Звичайно, за кілька хвилин він відновиться, але у перші хвилини звучить справді незвичайно та смішно.

Деякі з фоловерів Ірини поспішили пожартувати з цього приводу — що наразі буде з концертами співачки — навряд чи хтось захоче слухати такий «писк».

Але більшість шанувальників правильно сприйняли те, що відбувається на відео, знову написавши Федишин велику кількість компліментів та зізнань у коханні. А також висловили впевненість, що усі заявлені на майбутнє концерти відбудуться.

Ірина Федишин нещодавно відсвяткувала день народження, отримавши від чоловіка на 35-річчя шикарний подарунок: букетом з червоних та білих тюльпанів, а також коробку, наповнену повітряними кульками, на дні якої на неї чекала подорож на Мальдіви.

Фото Ірини Федишин із соціальних мереж

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