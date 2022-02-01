Іменинниця Ірина Федишин була в захваті від подарунка на 35-річчя

Співачка Ірина Федишин святкує 35-річчя. Найрозкішніший подарунок зірка отримала від чоловіка Віталія. В Instagram Ірина продемонструвала, як спочатку милується пишним букетом із червоних та білих тюльпанів, потім розпаковує величезну коробку. Бокс виявився наповненим повітряними кульками.

Найголовніший сюрприз лежав на дні коробки. Повноцінно відсвяткувати 35-річчя Ірина зможе на Мальдівських островах.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин із чоловіком відзначили 15-ту річницю весілля. Співачка зізналася, що вони з чоловіком серйозно замислюються про третю дитину, мріють про доньку. Зірка попередила, що хотіла б піти у повноцінний декрет та присвятити цей час новонародженій.

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