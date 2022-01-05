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Шоу-бізнес

Романтика біля каміна: Ірина Федишин похвалилася сюрпризом від чоловіка

16:49 5 січня 2022
Ірина Федишин із чоловіком

Популярна співачка Ірина Федишин, яка зворушливо привітала чоловіка з днем народження, похвалилася романтичним сюрпризом від коханого. Зіркова пара разом із синами влаштували собі міні-відпустку в Карпатах. Так співачка вирішила набратися сили перед насиченим гастрольним туром.

Вдень вони каталися на лижах, зустрічалися з друзями, а ввечері Віталій влаштував для співачки романтичний сюрприз. Зворушливі фото Ірина поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

«Та романтика, яка часто в моїй голові… Вечір, за вікном засніжені гори, у каміні потріскують дрова, на ялинці мерехтять вогники… І найголовніше — відчуття кохання та обіймів коханого чоловіка», — написала співачка під фото.

Раніше Ірина Федишин показала, як із гарячого чану стрибала у сніг.

Також «ФАКТИ» писали про те, де відпочивають зірки українського шоу-бізнесу.

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