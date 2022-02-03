Екстремальний підйом: Ірина Федишин із сином зірвалися з бугеля на горі Тростян

Популярна співачка Ірина Федишин, для якої чоловік Віталій влаштував сюрприз у її 35-річний ювілей, розповіла про екстремальний відпочинок у Карпатах.

Відзначати день народження співачка з чоловіком, дітьми та батьками вирушили в гори. Вони заздалегідь забронювали будиночок у мальовничому місці у лісі, серед ялин та сосен. Але дістатися до нього виявилося справою нелегкою. Через сильний снігопад дороги виявилися непрохідними, автомобіль зіркового сімейства застряг, і його довелося залишити в кучугурі й добиратися до будинку пішки.

Наступного дня машину відкопали, спустили до дороги, а сама Ірина з компанією вирушила на гору Тростян, на яку можна було піднятися тільки на бугельному підйомнику, вхопившись руками. Ірина була проти такого екстриму, але все ж таки вирішила піднятися разом з чоловіком і дітьми.

Віталій з Юрієм здолали складну трасу та спустилися вниз. А Ірина з Олегом не втрималися на підйомнику та зірвалися в кучугури, у них відстебнулися лижі. І то була чорна траса! У результаті Ірині з сином довелося спускатися з гори пішки.

«Ми з Юрчиком злетіли. Сніг — вище колін. Ішли через ліс до траси. Капець просто. Це дуже складно», — розповіла Ірина в Інстаграмі.

Назустріч доньці вийшла її мама, вона допомогла пристебнути лижі, щоб спуститись униз. Після екстремальної пригоди внизу на Віталія чекала серйозна розмова.

«Я була дуже зла, бо була проти того, щоби діти піднімалися на гору. Віталік не послухався», — обурилася Ірина.

Віталій зазначив, що їхній син — справжній герой, який подолав складну трасу, але закликав усіх у жодному разі не піднімати таким чином дітей на гору. «Це дуже небезпечно», — наголосив Віталій.

Раніше Ірина Федишин похвалилася романтикою з чоловіком біля каміна. Співачка також зворушливо привітала його з днем народження.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

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