«Міняють п'яного водія на тверезого»: Сергій Бабкін попросив допомоги через страшну ДТП з його водієм

Відомий музикант та виконавець Сергій Бабкін, який зібрався відзначити День святого Валентина з дружиною в Лондоні, попросив допомоги через страшну аварію з його водієм. На своїй сторінці в Інстаграм артист опублікував відео та розповів про те, що сталося. За словами Бабкіна, автомобіль його водія Саші, який стояв на світлофорі, врізалася «Хонда».

«Сашину «Тойоту» віднесло на інший кінець вулиці. У «Хонді» сидів НЕ тверезий водій, ви це можете побачити наприкінці відео. За 5 хвилин приїхала Поліція, сфотографувала Документи обох. Приїхала швидка, бо в Сашка була розбита голова. Поки чекали слідчу групу, швидка забрала Сашка до лікарні зашивати голову. На місці ДТП Сашко залишив свого друга. Незабаром друг зателефонував і каже: «Сань, у мене таке відчуття, що міняють п'яного водія на тверезого!», — розповів Сергій Бабкін.

Він також розповів, що коли Олександр повернувся із лікарні на місце ДТП, водія «Хонди» вже не було. У документах, що фіксують аварію, замість даних про нього стояв прочерк.

Бабкін підозрює, що водій «Хонди» намагається уникнути покарання. Страховки на машину не виявилося. На зв'язок не він виходить.

«Слідчо-оперативна група сказала, що будуть з'ясовувати, хто був за кермом. Друзі, я в шоці! Це, як сюжет із фільму! Як таке може бути?! Адже у цій „Тойоті“ може бути будь-хто з нас! Наші діти! Доки це може продовжуватися?!», — обурюється Бабкін і просить допомоги у передплатників, щоб досягти справедливості.

Обережно, у відео є ненормативна лексика!

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