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Шоу-бізнес

Сюрприз у Лондоні: Сергій Бабкін розповів про особливий подарунок для дружини на День святого Валентина

13:08 9 лютого 2022
Сергій та Сніжана Бабкіни

Співак Сергій Бабкін, який виявився двійником актора з гучного серіалу «Гра в кальмара», готує особливий сюрприз для дружини Сніжани. Пара пройшла непрості часи у стосунках, але зараз у них повна гармонія. Зіркове подружжя виховує трьох дітей, Сніжана допомагає Сергію у роботі та супроводжує його на гастролях. Як розповів Бабкін, цього року вони зустрінуть День закоханих по-особливому.

«Так випало, що гурт „5nizza“ 13 лютого матиме концерт у Лондоні, а після нього ми ще залишаємося на 2 дні. Тобто, 14 та 15 числа ще будемо там. Тому День закоханих святкуватимемо у Лондоні. Я думаю, що це буде просто казково. У нас такого свята ще не було», — розповів Бабкін, який став гравцем нового шоу «Ігри талантів» (канал «Україна»).

Артист відгадуватиме приховані таланти учасників і допомагатиме своїй партнерці по грі заробляти гроші на виконання її мрії.

Як повідомлялося раніше, провідним шоу став DZIDZIO. Напередодні Дня святого Валентина він розповів про найромантичніший вчинок у його житті.

А закохані Аліна Гросу та Роман Полянський відзначили третю річницю знайомства.

Фото instagram.com/babkin_official

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