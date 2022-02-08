«Очі все виказують»: Аліна Гросу та Роман Полянський відзначають третю річницю знайомства

Зіркова пара Роман Полянський та Аліна Гросу, яка показала розкішний особняк батьків у Чернівцях, відзначають третю річницю знайомства. Актори вперше зустрілися на зйомках кліпу Аліни «Дико Любила Вову», у якому Роман грав головну роль.

На той час Гросу була у стосунках, готувалася до весілля. Як відомо, шлюб співачки розпався вже за півроку. А незабаром стало відомо, що Роман та Аліна разом. Їхня дружба переросла в романтичні почуття.

На честь річниці Аліна опублікувала в Інстаграм відео з тих самих зйомок та зворушливий пост.

«3 роки зі зйомок „Дико Любила Вову“. І 3 роки з того дня нашого знайомства. 1095 найдивніших і найцікавіших днів у моєму житті. І мільйони шалено душевних та дорогих серцю моментів», — написала Аліна.

Шанувальники в коментарях пишуть, що вже тоді в очах Аліни та Романа читалося кохання.

Нагадаємо, Гросу та Полянський більше не приховують свої стосунки. Вони живуть та працюють разом. Раніше співачка розповіла, через що у них бувають розбіжності, і які подарунки дарує їй коханий.

Фото instagram.com/alina_grosu

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