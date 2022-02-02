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Шоу-бізнес

Аліна Гросу засвітила розкішний особняк батьків у Чернівцях

19:07 2 лютого 2022
Аліна Гросу

Популярна співачка та акторка Аліна Гросу, яка розкрила найдорожчий подарунок від коханого Романа Полянського, засвітила розкішний особняк батьків у Чернівцях та показала свої перші концертні вбрання. Зірка запросила в гості Катерину Осадчу та провела їй екскурсію будинком.

«Надивилися й дізнались про моє справжнє життя в рідному та улюбленому місті. Як завжди, намагалися загострити та знайти скандальні моменти в моїй історії, творчому шляху та особистому. Але мене старанно захищав молодший брат», — заінтригувала Аліна.

На кадрах, опублікованими Аліною в Інстаграм, видно оздоблення будинку. Інтер'єр виконаний у світлих тонах: на підлозі — мармурова плитка, стіни оздоблені ліпленням та золотом, такі ж елементи простежуються і в різьблених меблях.

Аліна запросила гостю до своєї спальні, де виросла, і де батьки дбайливо зберігають її перші сценічні костюми. Як відомо, артистка почала виходити на сцену із п'яти років.

Раніше батьки Аліни жили на два міста — вели бізнес у Чернівцях та займалися кар'єрою та навчанням Аліни у Києві. А як «бджілка» виросла, залишилися на батьківщині, виховують молодшого сина Мишка.

А Аліна з новим обранцем живуть у її київській квартирі на Печерську. Заради коханої Роман Полянський переїхав до України.

Вони разом знімаються в кіно та виходять на сцену. Гросу розповіла, через що у них виникають розбіжності.

Фото instagram.com/alina_grosu

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