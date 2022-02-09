Симпатична «кухарка»: Ірина Федишин розповіла, які любить готувати вареники

Популярна співачка Ірина Федишин, яка «втратила» нещодавно голос, вирішила показати шанувальникам, як готує одну зі своїх улюблених страв — вареники.

У своєму обліковому записі в Instagram вона опублікувала відео.

При цьому Ірина, на жаль, не поділиться з шанувальниками рецептом.

Але фанати співачки знайшли у мережі кадри, на яких сини Федишин розповіли, що їхня мама найчастіше готує улюблені ними вареники з картоплею та вишнями.

Фанати зуміли витягнути звідти рецепти улюблених вареників, які Ірина готує сім'ї.

Тісто для вареників дуже просте. Потрібні вода, яйце, сіль, цукор та борошно. Замішується не дуже круто.

Для начинки береться вишня — свіжа чи заморожена.

Для вареників з картоплею начинка готується заздалегідь. Картопля відварюється, заправляється вершковим маслом та олією. Після того, як охолоне начинка, вареники можна ліпити.

А вже зварені вареники з картоплею заправляють цибулею, підсмаженою на салі.

Дуже часто вареники готує вся сім'я — тоді вони виходять взагалі надзвичайно смачними!



Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин розповіла про екстремальний відпочинок у Карпатах, коли вся родина вирушила у гори відзначати день народження співачки.

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