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«Навіть на милицях зможу прийти на ефір»: Руслана Писанка з лікарняного ліжка вийшла у прямий ефір

18:03 9 лютого 2022
Руслана Писанка

Акторка та телеведуча Руслана Писанка, яка отримала перелом ноги прямо під час вистави «Потяг «Одеса-мама», вперше вийшла на зв'язок із лікарні. Вона включилася у прямий ефір шоу «Твій день», ведучою якого є, і розповіла докладніше про те, як почувається, і головне — прогнози лікарів.

«Я почуваюся нормально. Таке відчуття, ніби я здорова, але ходити ще не можу. Вже готова до операції, найближчим часом її зроблять. Якщо зараз хтось перебуває у такому ж стані, як і я, головне зрозуміти, що це сьогодні твоя реальність, і це можна подолати. Все минеться і буде добре. Кажуть, може, відвело від чогось страшнішого…», — сказала Руслана Писанка.

За прогнозами лікарів, вже за 3−4 місяці Писанка почне ходити, але сама вона впевнена, що на роботу прийде набагато раніше.

«Ваша підтримка дає мені силу і стимул повернутися в кадр! Я дуже скучила за своїми колегами та глядачами! Думаю, на милицях зможу прийти на ефір. І навіть сісти на високий стілець за столом, щось готувати. Адже я не язик зламала, а тільки ногу», — знаходить сили жартувати телеведуча.

Підтримка друзів, глядачів так зворушила Руслану, що вона не стримала сліз.

Зірки, колеги поділилися у соцмережах фотографіями з Русланою та підтримали телезірку, бажаючи якнайшвидшого одужання!

Раніше у мережі з'явилося відео з моментом падіння Руслани Писанки. Як то кажуть, на рівному місці.

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