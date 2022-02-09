«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Син Наташі Корольової та Тарзана (Сергія Глушка) росте та змінюється. На подив багатьох, хлопець стає чи не копією Ігоря Ніколаєва, першого чоловіка співачки.

Такого висновку дійшли багато читачів сторінки Архипу у соцмережі, пишуть російські ЗМІ.

Це тим більше дивно, що ніхто не сумнівається у батьківстві Глушка. Відомо, що вагітність була для артистки бажаною, хоча своє цікаве становище Наташа намагалася не афішувати.

Відомо, що до стриптизера Корольова пішла від відомого композитора Ігоря Ніколаєва.

Артистка була музою Ніколаєва. Для неї він написав пісні, які згодом стали хітами й досі популярні. Завдяки Ніколаєву Корольова стала знаменитою.

Проте вони розлучилися, і вже багато років Наташа Корольова щаслива у шлюбі з Сергієм Глушком. Їхній син Архип вже зовсім дорослий і, як вважають деякі особливо спостережливі шанувальники, з роками стає схожим на... Ігоря Ніколаєва.

Такого сенсаційного висновку дійшли користувачі мережі, коли побачили свіжі кадри, на яких Архип пропонує свої послуги у вивченні японської мови.

Можливо, річ у тому, що останнім часом спадкоємець Корольової та Глушка, який раніше віддавав перевагу коротким стрижкам, раптом відпустив волосся. Плюс Архип завів вуса та борідку. Ця обставина, на думку передплатників, надала молодій людині приголомшливу схожість з Ігорем Ніколаєвим.

Деякі користувачі навіть пожартували, що, мовляв, композитор-пісняр таким чином «помстився» Наташі, що залишила його. Відомо, що після розлучення зі співачкою Ніколаєв важко переносив свою самотність.

Нині ж він щасливий у шлюбі зі співачкою Юлією Проскуряковою. У пари є маленька донька Вероніка, яку Ігор Ніколаєв дуже любить.

Як ставиться до «подібності» сам Архип, та чи в курсі Ігор Ніколаєв, а також чи помітили цю схожість Наташа Корольова з Сергієм Глушком, поки що точно невідомо.

Нагадаємо, сина Корольової та Глушка заручений з молодою стриптизеркою Меліссою Волинкіною. Хлопець вирішив розпочати самостійне життя та піти від батьків.

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