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Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла про свій бой-френд та ставлення до можливого материнства

23:17 9 лютого 2022
Ірина Сопонару

Зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» та учасниця «Жіночого Кварталу «Ірина Сопонару, яка показала восени свого британця-бойфренда, за півроку дозріла для того, щоб розповісти обставини їхнього знайомства.

Зробила вона це на YouTube-каналі «Олицька».

За словами артистки, вони познайомилися в одному з київських нічних клубів, і між ними розпочалася розмова.

«Я прийшла з подругами, я була без макіяжу, в окулярах, у якійсь майці, джинсах, кедах. Якби я була добре одягнена, то навряд чи до мене підійшли б знайомитися», — розповіла Ірина.

До речі, за деякий час закохані стали жити разом і їздити на відпочинок. Ірина каже, що вона вперше у житті живе з чоловіком.

«Я вперше живу з чоловіком. Я ніколи у житті не жила з чоловіком раніше. Це мій перший досвід», — поділилася щаслива Ірина.

До речі, виявляється, коханий 35-річної артистки молодший за неї на три роки. Він живе у Києві та знає російську мову. Ірина ж, у свою чергу, вже навчила говорити бойфренда кілька слів українською.

Також Ірина розповіла, як ставиться до свого можливого материнства.

«Треба було народжувати по молодості та по дурості. Зараз я надто розумна для того, щоб це робити. Мені просто стрімко ходити вагітною і народжувати, — заявила 35-річна актриса. — Я бачила вагітних жінок. Ну що там прекрасного? Їх нудить, їм важко, вони не можуть шнурки зашнурувати… «, — каже вона.

При цьому Сопонар визнає, що навмисно все утрирує.

«Я, звичайно, утрирую. Просто треба зважитися. Навіть не зважитися — треба просто завагітніти. Якби я народила двох одночасно, це було б розкішно. Але, можливо, я така, що усиновила б одного «, — висловлює вона побажання.

Нагадаємо, що раніше Ірина Сопонару у відвертому купальнику зачарувала друга Зеленського татуюванням у «лобинці гріха».

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