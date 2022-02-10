«Вся команда у зборі»: Олег Винник зворушив шанувальників знімком «молоденької» Таюне

Названий шанувальниками «крашем» (термін позначає обожнювання) співак Олег Винник знятий на фото, яке зворушило фанатів.

На ньому, зокрема, він сам і дві красуні, одна з яких — Таїсія Сватко, яку «сватають» у законне подружжя (хоча навряд чи у когось цей факт викликає сумніви) співака. «Вся команда у зборі» — підписано фото, що розміщене на фанському сайті у Instagram.

Знімок викликав гарячі суперечки у шанувальників співака на фан-сайтах, відвідувачі яких почали сперечатися, коли саме його було зроблено. Дехто вирішив, що це — фото з архіву, тому що Олег на ньому — молодий, а Таюне — просто «юна».

Інші їм відповідали, що жінка просто добре виглядає, бо веде здоровий спосіб життя та дотримується рекомендацій щодо харчування. А Олег займається своєю улюбленою справою, тому «молодий» вигляд йому просто гарантовано.

Після цього хтось звернув увагу на тег #турроксолана, який, як відомо, відбувся кілька років тому.

Нагадаємо, що нещодавно на одному з фанських сайтів з'явилося відео, присвячене Таїсії Сватко — на ньому зібрані яскраві кадри з концертів та її життя.

Фото Олега Винника із соціальних мереж

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