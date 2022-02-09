«Хочеться обійняти і не відпускати»: чарівна Таюне невтомно підкорює серця

Нещодавно «таємна дружина» співака Олега Винника, яка отримала величезну популярність в Україні, Таїсія Сватко (вона ж Таюне) відсвяткувала свій 48 день народження, проте фани продовжують присвячувати їй фото і відео. На одній із фанатських сторінок у Instagram з'явився зворушливий колаж, проілюстрований піснею Святослава Вакарчука «Обійми мене».

У кадрах з'являється і сама співачка, і її рідні та яскраві моменти з концертів Винника.

Звичайно ж, фоловери відгукнулися на заклик "обійняти" Таюне, більш того, захотіли "обійняти і не відпускати".

Ще одним подарунком Таїсії став ролик "Бережи моє серце" - його теж назвали дуже зворушливим.

Одна з шанувальниць зізналася, що навіть заплакала, не зумівши стримати емоції.

Загалом фани вирішили, що і творчість Винника з Таюне — шедевр, і їхня пара гідна найкращого.

Про Таюна відомо, що вона закінчила Канівський професійний коледж культури та мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а під час здобуття навчання у консерваторії познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. З чуток, у пари є син Юліан, який займається професійним плаванням і живе в Німеччині (сам Олег тривалий час жив і працював у цій країні, а тепер часто їздить туди відпочивати).

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