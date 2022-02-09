27.84 / 28.09 31.71 / 32.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хочеться обійняти і не відпускати»: чарівна Таюне невтомно підкорює серця

10:38 9 лютого 2022
«Хочеться обійняти і не відпускати»: чарівна Таюне невтомно підкорює серця

Нещодавно «таємна дружина» співака Олега Винника, яка отримала величезну популярність в Україні, Таїсія Сватко (вона ж Таюне) відсвяткувала свій 48 день народження, проте фани продовжують присвячувати їй фото і відео. На одній із фанатських сторінок у Instagram з'явився зворушливий колаж, проілюстрований піснею Святослава Вакарчука «Обійми мене».

У кадрах з'являється і сама співачка, і її рідні та яскраві моменти з концертів Винника.

 

Звичайно ж, фоловери відгукнулися на заклик "обійняти" Таюне, більш того, захотіли "обійняти і не відпускати".

Ще одним подарунком Таїсії став ролик "Бережи моє серце" - його теж назвали дуже зворушливим.

 

Одна з шанувальниць зізналася, що навіть заплакала, не зумівши стримати емоції.

Загалом фани вирішили, що і творчість Винника з Таюне — шедевр, і їхня пара гідна найкращого.

Про Таюна відомо, що вона закінчила Канівський професійний коледж культури та мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а під час здобуття навчання у консерваторії познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. З чуток, у пари є син Юліан, який займається професійним плаванням і живе в Німеччині (сам Олег тривалий час жив і працював у цій країні, а тепер часто їздить туди відпочивати).

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.