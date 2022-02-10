«Сподівалися на диво»: Азіза розповіла, чим закінчилася спроба підсадити сурогатної матері ембріон

57-річна співачка Азіза, яка минулого літа вийшла заміж за молодого італійця Олександра Лорте, мріяла про дитину, але, схоже, вже розпрощалася з цією думкою.

Як пише «СтарХіт», пара вирішила скористатися послугами сурогатної матері — знайшли дівчину, яка погодилася виносити їм малюка, проте з цього нічого не вийшло.

«Жодних радісних новин у мене немає. Наприкінці січня Марині зробили підсадку ембріона. Ми всі сподівалися на диво. Молилися, щоб спроба виявилася вдалою. Але не сталося… Упродовж десяти днів ембріон не прижився. Лікарі нам сказали, що з першого разу у багатьох не виходить, треба робити підсадку вдруге. Але я вже не можу! Ось ця невдала спроба була останньою краплею — я на цьому поставила жирну крапку, зачинила двері у свої мрії, ідеї та надії стати мамою», — цитує видання Азізу.

Змучена співачка каже, що рік билася як риба об лід, але нічого в неї не вийшло: «Хоч би як гірко це не звучало, але я розпрощалася з думкою про дітей назавжди. Тепер хочу жити лише для себе та для свого глядача».

Схоже, що з таким станом справ Азіза погодилася ще наприкінці минулого року. У Instagram вона писала про своє прагнення стати мамою, про сурогатне материнство, про прийомних дітей… І зробила для себе складний вибір: «Стати матір'ю була моя заповітна мрія, для здійснення якої не всі засоби хороші. Я прощаюся з нею і з 2021 роком, який йде. Він додав мені жіночої мудрості»

Раніше співачка розповіла, як за нею зворушливо доглядав чоловік, коли вона наприкінці минулого року захворіла на ковід.

Фото Азізи із соціальних мереж

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