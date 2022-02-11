«Ти нічого не переплутала»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва продовжують зйомки свого веселого Instagram-серіалу «Нотатки родаків». У коротких відео Валерій та Альбіна діляться смішними моментами з життя сім'ї з немовлям. Сюжети близькі всім, хто має досвід батьківства.

У черговій серії Альбіна просить Валерія помити брудну чашку, а той зображує праведний гнів. «Ти нічого не переплутала? Я зірка, мені вчора аплодував зал, а ти кажеш: «Помий посуд» , — обурюється Валерій, але потім під твердим поглядом дружини все-таки вимиває чашку і вдає, що розплакався.

«Ці артисти такі чутливі», — прокоментувала відео Джанабаєва. «Найкращий відпочинок — це зміна занять», — змушений був погодитися Меладзе.

Нагадаємо, маленькій дочці Меладзе та Джанабаєвій скоро виповниться рік. Батьки показали віде, як підросла і змінилася Агата.

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