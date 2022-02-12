Переможцем національного відбору на «Євробачення» стала Alina Pash

12 лютого Україна обрала свого представника на «Євробачення». Переможцем національного відбору, який проводив Суспільний мовник, стала Alina Pash із піснею «Тіні забутих предків». Вона отримала найвищу кількість балів від членів журі (Тіна Кароль, Джамала, Ярослав Лодигін), а від телеглядачів — 7 балів. Вони віддали перевагу Kalush Orchestra.

Як голосували телеглядачі:

1 — Michael Soul

2 — Our Atlantic

3 — Barleben

4 — CLOUDLESS

5 — Roxolana

6 — Wellboy

7 — Alina Pash

8 — Kalush Orchestra

Судді розподілили свої оцінки так:

1 — CLOUDLESS

2 — Michael Soul

3 — Roxolana

4 — Barleben

5 — Our Atlantic

6 — Kalush Orchestra

7 — Wellboy

8 — Alina Pash

Сума балів принесла перемогу Alina Pash.

Нагадаємо, у відборі брали участь вісім молодих артистів найрізноманітніших жанрів — Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Шоу не обійшлось без технічних накладок. Гурту CLOUDLESS довелося двічі виходити на сцену, оскільки під час першого виступу вимкнувся звук. За лаштунками музиканти знімали стрес, розбивши гітари. Друга спроба виявилася вдалою для музикантів.

«Ми спочатку були в шоці. Але наша пісня саме про те, що ніколи не треба здаватися», — наголосили музиканти.

Плутанина вийшла і під час оголошення результатів голосування телеглядачів.

Ведучими шоу стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. Екс-ведучий відбору Сергій Притула здивував Марію зворушливим вчинком.

Спеціальними гостями національного відбору стала група Go_A. Своїми виступами порадували глядачів Джамала та Тіна Кароль.

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