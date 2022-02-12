Маша Єфросініна показала сукню для нацвідбору «Євробачення» та зворушливий сюрприз від Притули

Ведуча національного відбору на «Євробачення» Маша Єфросініна поділилася із шанувальниками залаштунками фінального шоу. Вона показала, в якій сукні вестиме прямий ефір на телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Серед кількох варіантів перемогло золоте вбрання від американського бренду Sherri Hill. Вартість блискучої сукні — приблизно 40 тисяч гривень.

Також Єфросініна показала в Інстаграм, який сюрприз приготував для неї Сергій Притула, який раніше був ведучим нацвідборів. Він прийшов на майданчик, Центр культури та мистецтва Національного авіаційного університету, щоб передати естафету Маші та особисто побажати удачі. Сергій підніс колезі ніжний букет тюльпанів та мандарин.

«Є у мене друг Сергій Притула, який нагадав, що без сюрпризів життя не таке прекрасне! Як і без друзів! З'явився несподівано з квітами, щоби передати мені естафету ведення національного відбору на „Євробачення“! Я розгубилася так, що все почало сипатися з рук. Сергійку, мандаринку збережу на згадку про цей момент. Люблю тебе!» — поділилася Марія.

Притула також зізнався, що вболіває за гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, другим ведучим фіналу також став Тимур Мірошниченко.

Раніше Сергій Притула пояснив, чому відмовився вести нацвідбір.

Нагадаємо, трансляція фіналу розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA:ПЕРШИЙ

Цього року нацвідбір на «Євробачення» Суспільний мовник проводить самостійно.

Оцінюватимуть конкурсантів Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін.

Андрій Данилко відмовився від участі у відборі, пославшись на зайнятість.

Докладніше про всіх фіналістів та їхні пісні — читайте тут.

Фото instagram.com/mashaefrosinina

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