«Ви у мене повірили!»: стало відомо ім'я третього судді нацвідбору на «Євробачення — 2022»

Переможниця Євробачення-2016 Джамала стала третьою суддею Національного відбору на Євробачення-2022. Про це вона повідомила у Instagram.

«Рівно 6 років тому я прийшла на Національний відбір з піснею „1944“. Ви в мене повірили! І дали можливість познайомити з нею весь світ. А тепер ми з вами оберемо, хто ж буде представляти Україну на Євробаченні-2022 в Турині»,— написала вона.

Виконавиця пообіцяла, що оцінюватиме учасників по-своєму.

«Насамперед — це виступ наживо. Він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим. Це все дуже важливі елементи. Пісня повинна мати якусь цікаву родзинку, характер. І, звичайно, номер. І хоча від першого виходу в Євробачення все може і має змінюватися, загалом це має бути щось цікаве», — пояснила Джамала.

Новина зустріла живий відгук серед фоловерів співачки, які зізналися, що тільки тепер готові купити квиток на відбір, що відбудеться 12 лютого.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Телеканал отримав 284 заявки від учасників відбору.

Сам конкурс відбудеться в італійському Турині у травні, фінал — на арені Pala Olimpico 14 травня, а півфінали — 10 та 12 травня.

На Євробаченні-2021 Україну представляв гурт GO_A з піснею «Шум». Колектив справив фурор на конкурсі, посівши п'яте місце.

Нагадаємо, раніше суддями Національного відбору-2022 стали Тіна Кароль та член правління Громадського, режисер Ярослав Лодигін.

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