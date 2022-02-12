Нацвідбір «Євробачення-2022»: де і коли дивитись

12 лютого Україна обере свого представника на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення», який відбудеться у травні в Італії. За право представляти країну змагаються вісім фіналістів — Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Пряма трансляція нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA:ПЕРШИЙ. Також концерт можна дивитися YouTube та Facebook, сайт eurovision.ua, мобільний додаток suspilne.tv.

Ведучими шоу стали Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

Оцінюватимуть конкурсантів Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін.

Андрій Данилко відмовився від участі у відборі, пославшись на зайнятість .

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