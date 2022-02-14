Повернення дуету Потапа та Насті та щастя Полякової: всі подробиці четвертого ефіру «Голосу країни»

На телеканалі «1+1» вийшов новий епізод музичного шоу «Голос країни», присвячений коханню. На глядачів чекала перша в історії українського «Голосу» пропозиція руки та серця від учасника «сліпих прослуховувань» та романтичні пісні про кохання.

Відкрив ефір Володимир Порубайло із Одеси. Хлопець став співати із восьмого класу. Сильний голос розвернув крісла Полякової та Дорофєєвої.

— У тебе вже є хлопці! - кричала Наді Оля. — Вова, ти мене просто «порвав».

— Мені подобається, що ви харизматичні, — визнала Надя. — Ви мені потрібні!

Надя Дорофєєва любить учасників із харизмою

Полякова вискочила на сцену і разом із Володимиром заспівала «Мурку», але хлопець вибрав команду Дорофєєвої.

Несподівано за сценою хлопець зробив пропозицію руки та серця дівчині, яка його підтримувала. І вона сказала «так»!

Алучана Феджі приїхала на проект із Харкова.

— Хочу знайти себе, — сказала дівчина, виходячи на сцену.

Хіт «М'ята» не розвернув жодного крісла. Але Олександра Заріцька дала їй другий шанс.

На сцену вийшов 42-річний Дмитро Цимбал — соліст легендарного хору Верьовки. У юнацтві Дмитро мріяв стати відомим естрадним артистом, але суворі реалії тогочасного шоу-бізнесу не дали йому шансу здійснити мрію. Наразі співак вважає, що настав час, коли твій вік чи соціальний статус не має значення, важливим є лише вокал, тому Дмитро прийшов на проект, щоб стати відомим на всю Україну.

У складі хору Дмитро став учасником історичних подій: разом із колективом він виступав на НСК «Олімпійський» перед початком матчу Україна — Португалія у відборі на чемпіонат Євро-2020, де наша збірна здобула перемогу. Саме ця подія досі викликає хвилювання та почуття гордості за країну. Співак виконав пісню Alessandro Safina «Luna Tu».

— Я дуже сподіваюся, що цей день стане для мене особливим і зможе змінити моє життя, — сказав Дмитро. — Мене надихає все, що зараз відбувається зі мною. Щодня я намагаюся рухатись уперед, щоб розвивати себе як співака. «Голос країни» — це виклик та можливість показати себе не солістом хору, а як сольного артиста.

Сильний голос одразу розвернув крісло Полякової. Наприкінці повернувся і Вакарчук.

— Відчуваю серцем, що ми можемо попрацювати, — сказав Вакарчук.

Дмитро обрав команду Святослава.

Дмитро Цимбал

Співала на сцені «Голосу країни» 30-річна Аліна Лаврова. Учасниця виконала хіт румунської співачки Minelli «RamPamPam» під гру на гітарі свого чоловіка Юрія. Сама Аліна каже, що спочатку не розглядала свого майбутнього чоловіка як супутника життя, адже її бентежила різниця у зрості. Аліна вища за свого чоловіка майже на 20 сантиметрів, проте через два роки дружби стосунки переросли у кохання. Згодом артисти переїхали до Китаю, де створили свою групу. Досягши успіху, подружжя залишилося в Китаї на 7 років. Минулого року Аліна з Юрієм повернулися до батьків до Києва та залишилися тут через пандемію. Їм довелося розпочинати все з нуля.

Подружжя починає все з нуля

Голос співачки розвернув крісла Потапа, Полякової та Дорофєєвої.

— Я відчула хуліганів, — говорила Надя.

— Не хочу вас віддавати! - вигукнув Потап. — Хочу вас у дуеті.

Учасники обрали команду Потапа.

Карина Авакумова приїхала із Хмельницького. Дівчина співала у караоке, знімалася у серіалах, але мріє стати співачкою.

Хіт «Американо» не розвернув суддівські крісла.

— Ви маєте знайти баланс внутрішніх сил, — сказав Потап.

Вийшла на сцену і 16-річна Діана Матвійчук. Дівчина співає у церковному хорі з самого дитинства та мріє стати першою в Україні співачкою у жанрі госпел. Вокалістка заспівала трек під назвою «Там куди я йду» та розвернула крісло Потапа. Діана надихнула тренерів на відверті розповіді про своє минуле.

Юна та талановита Діана Матвійчук

Зіркова наставниця шоу Оля Полякова шокувала колег зізнанням: «Коли мені було 16 років, я співала у церкві. Я тоді була студенткою музичного училища, і ми всім потоком ходили та співали або ранкову, або вечірню службу».

"Коли мені було 16 років, я співала у церкві"

— Ми з першим гітаристом гурту «Океан Ельзи» Павлом Гудімовим допомагали на одній церковній службі, де я грав на органі, — розповів Святослав Вакарчук.

"А я грав на органі"

Гліб Пархоменко з Херсона — шанувальник рок-музики. Хлопець навчається на реабілітолога, але музика — його пристрасть!

Голос Гліба розвернув крісла Вакарчука, Полякової та Дорофєєвої.

— Я допоможу вам розкритися, — сказала Надя.

— Я люблю рок, — зізналася Полякова. — Мені дуже цікаво було б попрацювати з вами. А у Наді багато таких, як ви.

Гліб зізнався, що це складний вибір, але він давно вирішив, що хоче до команди Наді Дорофєєвої.

Павло Тютюнник приїхав на «Голос» із Тернополя.

— Це найщасливіший день мого життя, — зізнався хлопець.

Хіт «Мінає день, мінає ніч» розвернув крісла Полякової та Вакарчука. Хлопець зізнався, що присвячує виступ своїм бабусі та дідусеві, які померли від коронавірусу. Ольга вийшла на сцену і заспівала разом із хлопцем один куплет. Вакарчук теж заспівав із Павлом «Обійми». Учасник обрав команду Вакарчука.

Тарас Полях — охоронець Національного університету культури та мистецтв. Хлопець заспівав хіт «Занадто закоханий», але не розвернув жодного крісла.

— Ви маєте великий потенціал зі своєю музикою, — сказала Надя. — Голос у вас особливий!

Юлія Штоля приїхала з Умані. Дівчина співає у ресторані.

— Мені хочеться розвиватись, — сказала Юля.

Сильний голос дівчини розвернув крісло Потапа, а потім усіх тренерів.

Юля попросила Потапа заспівати разом хіт «У нас на районі».

— Колись ми з Настею у дуеті ще повернемося, — несподівано заявив Потап.

— Я теж співала у ресторані, — зізналася Полякова. — Знаю, що з тобою робити.

Юля обрала команду Потапа.

— Коли ж ви з Настею повернетесь? - запитала Потапа Надя.

— Років у 60, — відповів Потап. — Але виглядатиму на 57.

"Ми з Настею у дуеті ще повернемося"

Олександр Десятников приїхав із Дніпра. Хлопець працює гончарем. Хіт «Без тебе мене нема» розвернув крісло Потапа.

— Дякую, що ви обрали мою пісню, — сказав Вакарчук.

Аліса Фінашкіна приїхала із Донецької області. Музика — її покликання. Хіт «Я твоя не перша» не розвернув тренерські крісла.

— Мені трохи забракло душі, — сказала Надя і вийшла на сцену підтримати учасницю.

Олександра Заріцька дала можливість потрапити Алісі до команди «другий шанс».

Дімаш Даулетов приїхав на голос із Казахстану. Хлопець співає з шести років. Працював чотири роки екскаваторником, але продовжував співати. Голос, схожий на Вітні Х'юстон, розвернув усі тренерські крісла.

— Ти фантастичний! - вигукнула Полякова.

— Не очікував, що всі тренери обернуться, — сказав хлопець. — Серце підказує мені, що треба йти до команди Олі Полякової.

Від щастя Полякова почала стрибати!

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що у проекті «Голос країни» почувається не стільки тренером, як учасником. «Всі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди», — обіцяє вона.

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