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Шоу-бізнес

Dan Balan заспівав на сцені з мамою-красунею і зал разом із Monatik заплакав від захоплення: «Люблю!»

9:05 14 лютого 2022
Дан Балан

Поки що українці насолоджуються новим сезоном «Голосу країни», багатьом фанатам Дана Балана, схоже, явно не вистачає у шоу їхнього кумира.

На фан-сторінках регулярно з'являються ролики з виступами молдавського мачо в одному з попередніх сезонів. Так, в одному з таких облікових записів днями з'явився ролик, присвячений виступу Дана з його мамою, співачкою Людмилою Балан.

«Мама Люда на «Голосі» , — підписано відео. Людмила співає одну зі своїх відомих пісень, а із суддівського крісла піднімається і підходить до неї син Дан. Він ніжно дивиться мамі у вічі, обіймає її і далі вони співають пісню разом.

За дуетом спостерігають Тіна Кароль та Monatik, і у останнього на очах навіть з'являються сльози. Тіна, яку пророкували у невістки Людмилі, також ледве стримує почуття.

Що вже казати про шанувальників! Вони дружно висловлюють захоплення з приводу ролика, а також пишуть, що «Голос» без Дана є абсолютно прісним і нудним, і висловлюють надію, що наступного року співак обов'язково повернеться до тренерського крісла.

Фанати співака з Молдови, як і раніше, намагаються влаштувати його особисте життя, «сватаючи» Дану Балану красунь. Зокрема, йому запропонували звернути увагу на Ксенію Мішину — колишня «Холостячка» минулого літа покинула переможця шоу Олександра Еллерта.

Фото Дана Балана із соціальних мереж

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