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«Замість мізків пальма»: бабуся Ані Трінчер розкритикувала результати її «пластики»

14:26 14 лютого 2022
Анна Трінчер

Актриса і блогерка Анна Трінчер, яка «замучила» інтернет-користувачів розповідями про підготовку до операції зі збільшення грудей і післяопераційне відновлення, вирішила похвалитися «досягненнями» і перед своєю рідною бабусею.

Про те, як це відбувалося, вона розповіла у сторіз Instagram. Анна одягла бежевий топ і сказала, що вперше покаже бабусі свої нові груди. Але якою була реакція, не зовсім зрозуміло, тому що актриса обриває відео на здивованому погляді своєї родички.

Про те, як бабуся ставиться до «експериментів» онуки, можна судити з іншого ролика, який також розміщено в її акаунті — Трінчер продемонструвала реакцію бабусі на «накачані» губи.

«Ніби у тебе граната вибухнула в роті! У тебе що в голові? Пальма чи мозок? Я цього не люблю, розумієш? Тобі Бог дав красу. Ти від Бога гарна! Розумієш, від Бога. Що ти себе потвориш? Я ж кажу, у вас молодих немає мізків» , — емоційно прокоментувала пенсіонерка результати «пластики».

Нагадаємо, що актриса вирушила до Єгипту, нарікаючи перед поїздкою, що лікар заборонив їй купатися та засмагати.

Фото Анни Трінчер із соціальних мереж

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