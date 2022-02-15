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Шоу-бізнес

Ектор Хіменес-Браво засвітив нову кохану

11:07 15 лютого 2022
Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом улюбленого колумбійського супу, розсекретив нові стосунки. У День усіх закоханих 50-річний телеведучий засвітив нову дівчину, опублікувавши селфі із нею в Інстаграм. Щоправда, особу своєї обраниці Ектор не показує. Каже, не хоче афішувати своє особисте життя.

«Так, обіцяв не постити. Але просто залишу це тут. Усіх зі святом, будьте коханими та щасливими», — написав Ектор під фото.

Хто його кохана, шеф-кухар не зізнається. Він лише каже, що щасливий у нових стосунках і не готовий говорити про це публічно.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво відсвяткував 50-річний ювілей. Напередодні ювілею він розповів, чому в нього все ще немає дружини, ні дітей.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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