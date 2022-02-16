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Шоу-бізнес

«Надто мило, щоб бути реальністю»: Настя й Потап зворушили фанатів поцілунком під музику

12:04 16 лютого 2022
Потап і Настя

Продюсер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно присвятив яскравий кліп Києву, вкотре зворушив шанувальників своїм ніжним роликом з Настею Каменських.

Пара виклала у соціальній мережі відео, зняте під популярний трек.

Під час зйомки Потап натягнув шапку на очі, а Каменських спочатку промовляє йому слова пісні, а потім цілує його в губи.

Фанати зоряної пари захопилися такою щирістю ролика.

«Настя закохана всім серцем!», «Щастя до небес, ніжності, обожнювання та багато маленьких Потапчиків!», «Солоденькі», — написали фанати у коментарях.

Також шанувальники зазначили, що Каменських та Потап завжди виглядають по-справжньому закоханими один в одного на відміну від багатьох інших знаменитостей.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла фанатам, як обирала свою весільну сукню. Співачка підійшла до вибору вбрання дуже відповідально та зі знанням справи. Про те, якою гарною нареченою була Каменських, писали всі ЗМІ.

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