Скандал з Аліною Паш: суспільний мовник пояснив причини відмови

Після того, як співачка Аліна Паш відмовилася представляти Україну на конкурсі «Євробачення», організатор національного відбору виступив із офіційною заявою. Відповідно до роз'яснення «Суспільного», Аліна Паш не їде на конкурс не за власним бажанням, а тому, що організатор отримав підтвердження недостовірності інформації, наданої командою співачки про поїздку до окупованого Криму.

«Підставою для ухвалення такого рішення оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року про недостовірність інформації, наданої суспільному мовнику», — заявив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький.

Організатори нацвідбору засумнівалися, що у 2015 році Аліна Паш не порушила закони України, коли їздила до окупованого Криму. У свою чергу співачка стверджувала, що заїхала до Криму з території материкової України через пункт пропуску «Чаплинка». Підтвердженням мав стати лист від Головного центру обробки спеціальної інформації при Держприкордонслужбі. 16 лютого в Держприкордонслужбі повідомили, що їхній центр не створював, не візував, не реєстрував і не надсилав лист-відповідь з приводу Аліни Паш, датований 9.02.2022 року.

Фото alinapash/Instagram

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