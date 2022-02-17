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Шоу-бізнес

«Хейт — показник успіху»: дружина Павліка розсекретила, скільки заробляє на рекламі у блозі

7:28 17 лютого 2022
Катерина павлік

Родина співака Віктора Павліка живе не лише за рахунок пісень та музики. Значну частину сімейного доходу дружина Павліка Катерина Репяхова заробляє в Instagram. Як розповіла блогерка у програмі «Зірковий шлях», у хороші місяці дохід від Instagram-сторінки може становити десять тисяч доларів.

В Instagram на Катерину Репяхову підписано 172 тисячі користувачів. За один рекламний пост у соцмережі блогер бере 8−10 тисяч гривень. Якщо додати серію сторіз, то рекламодавці готові платити 15 тисяч гривень, і дефіциту пропозиції не відчувається. «Щомісяця у мене реклама… Грудень був активним. Я заробила близько десяти тисяч доларів», — каже блогерка.

У соцмережах Репяхова проводить до шести годин на день і примудряється навіть хейтерів розглядати як актив: «Це моя робота, моє хобі, моє життя. Починається день і закінчується в Instagram… Я не блокую погані повідомлення та коментарі. Це актив моєї сторінки… Вважаю, якщо є хейт — це показник успіху».

Нагадаємо, раніше Репяхова хвалилася, що незабаром за доходами наздожене чоловіка. Блог вже приносить більший прибуток, ніж робота концертним директором Павліка.

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