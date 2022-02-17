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Шоу-бізнес

Надя Дорофєєва стала блондинкою та заспівала про заборонене кохання

13:47 17 лютого 2022
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка стала тренером вокального шоу «Голос країни», випустила нову пісню та кліп raznotsvetnaya. У новій роботі артистка співає про кохання, про те, як важливо виявляти свої почуття та не боятися, незважаючи на осуд суспільства.

Заради нового кліпу Надя перевтілилася на блондинку та осідлала коня. Каже, працювати у кадрі із тваринами було непросто.

«У новому кліпі я знову перетворилася на блондинку і з'явилася в кадрі… на коні! З нами працювали професіонали, які знали, як знімати тварин, щоб у них не було стресу. Тому ми робили все дуже акуратно, не включали голосно музику та знімали ці кадри в тихій обстановці», — розповіла Дорофєєва.

У кліпі співачка одяглася в розкішні хутряні шуби. Каже, так наголошує на усвідомленому споживанні.

«Я давно кажу у своїх соцмережах та інтерв'ю про усвідомлене споживання та важливість реюзу, ношу речі з перероблених матеріалів, тому мені було принципово важливо, щоб шуби були штучними чи вінтажними, які використовуються повторно», — пояснила Надя.

Режисером кліпу стала Таню Муіньо.


Раніше Вєрка Сердючка привітала із Днем святого Валентина романтичним кліпом.

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