Вєрка Сердючка привітала шанувальників із Днем закоханих новим романтичним кліпом

Вєрка Сердючка, яка розбурхала мережу виконанням «Батько наш Бандера», привітала шанувальників із Днем закоханих новим романтичним кліпом. У День святого Валентина зірка випустила відео «Є пропозиція» на першу за 20 років українськомовну пісню.

«Є пропозиція прокинутися вранці вдвох…», — хіба можна запропонувати щось романтичне? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне — надія на те, що все буде добре", — поділився Андрій Данилко.

У кліп увійшли фрагменти комедії «Велика прогулянка», де знялися Сердючка з мамою. Андрій Данилко створив для фільму кілька саундтреків.

Раніше Андрій Данилко дотепно відповів путінському пропагандисту Соловйову та різко відповів на пропозицію заборонити йому в'їзд до Росії.

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