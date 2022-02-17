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«Шикарна жінка»: Ані Лорак блиснула точеною фігурою у шкіряній міні-сукні

22:25 17 лютого 2022
«Шикарна жінка»: Ані Лорак блиснула точеною фігурою у шкіряній міні-сукні

Українська співачка Ані Лорак, яка представила нещодавно новий трек з російським репером Артемом Качером, вразила на відео глядачів низкою нових образів.

Один із них вона показала у своєму акаунті у соціальній мережі.

На фото співачка постала в облягаючому сарафані із чорної шкіри з глибоким декольте та широким ременем на талії.

Крім того, зірка доповнила образ масивним золотистим ланцюжком і зачіскою з укладеного м'якими хвилями волосся.

Фоловери захопилися аутфітом Лорак.

«Ви неймовірна», «Шикарний образ, шикарна жінка», «Груди хороші», — написали вони.

При цьому деяким шанувальникам із РФ здалося, що на знімку артистка «перестаралася» з фотошопом.

«Вбрання на відмінно, але ваше обличчя взагалі не впізнати», «Відфотошопили до зовнішності ляльки», — зазначили хейтери.

Втім, таких «шанувальників» було дуже мало, і вони не змогли перешкодити справжнім фанатам порадіти успіху нового кліпу «Материк».

Нагадаємо, раніше Ані порадувала шанувальників фото у «стрункішій» атласній сукні, під якою не виявилося … трусиків.

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