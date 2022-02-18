Став «овочем»: абсолютно голий Остапчук шокував шанувальників

Телеведучий Володимир Остапчук, який їдко висміяв скандал на фіналі Національного відбору на «Євробачення», зараз відпочиває з молодою дружиною на Мальдівах. І, схоже, тропічна спека не дуже благотворно впливає на його організм.

Такий висновок можна зробити з публікацій Володимира в Instragram .

Так, напередодні він чомусь забрався одягненим у басейн — як виявилося, для того, щоб розповісти про те, як став бренд-амбассадором криптовалютної біржі.

А сьогодні взагалі сфотографувався повністю голим – при цьому дружина Крістіна, на щастя, прикрила його яблуком.

«Повторимо минулорічний мальдівський тренд. А ти який фрукт?» — підписав він фото.

Звичайно, частина фоловерів сприйняли його «витівки» з гумором, відреагувавши смішками і реготом.

Водночас знайшлися й ті, хто зазначили, що серед читачів Володі є маленькі діти і бабусі-пенсіонерки, тому їм подібні «жарти» не зовсім зрозумілі.

Тому наступного разу телеведучому, очевидно, доведеться підходити до публікації «оголених» знімків більш продумано.

Нагадаємо, раніше Остапчук здивував фанів танцями на шпильках. І хоча шоумен поспішив пояснити, мовляв, танок був частиною нового ТВ-шоу «Ігри талантів», яке стартує 26 лютого, його креатив зрозуміли не всі.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk/

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