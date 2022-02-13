Володимир Остапчук їдко висміяв скандал на нацвідборі «Євробачення»

Телеведучий Володимир Остапчук висміяв скандал на національному відборі на «Євробачення», що спалахнув через плутанину з оголошенням результатів голосування телеглядачів. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував пародію, виступивши у ролі ведучого, який читає результати.

«Коротко про національний відбір на «Євробачення», — лаконічно підписав він відео.

Нагадаємо, під час оголошення результатів голосування глядачів відбулася плутанина — спочатку Тимур Мірошниченко зачитав одні оцінки, а потім почав озвучувати інші результати, які підказали йому «у вухо» редактори. Пізніше виявилось, що Тимур не помилявся. Але через збій турнірна таблиця зникла з екрану, члени журі підраховували бали вручну.

Зрештою переможцем відбору стала Alina Pash. А гурт Kalush засумнівався в чесності організаторів і погрожує судом.

Ведучий відбору Тимур Мірошниченко пізніше вибачився за технічну накладку і розповів, як усе було насправді.

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