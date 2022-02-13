«Це лажа. Так бути не повинно»: ведучий нацвідбору на «Євробачення» Тимур Мірошниченко висловився про плутанину з результатами голосування

Ведучий нацвідбору на «Євробачення-2022», переможцем якого стала співачка Alina Pash, Тимур Мірошниченко висловився про плутанину з оголошенням результатів голосування глядачів і пояснив, що сталося насправді. На своїй сторінці в Інстаграм він назвав те, що сталося «банальною людською помилкою, яка зіпсувала свято музики». За словами Мірошниченка, спочатку він називав правильні бали, завірені аудиторами.

«Результати голосування з конверту ми справді побачили лише на сцені. Як виглядають вони: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів та загальний результат. Тобто цифри у кожній колонці розкидані, а не одна за одною. Але там усе зрозуміло. Я починаю їх озвучувати. 1 бал — Майкл Соул, 2 бали — Our Atlantic. І тут починається гвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали і що 2 отримує Cloudless. Намагаюся розібратись знову. Ні, я бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки у редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти, хто має рацію, а хто помиляється, мене просять „йти за вухом“. Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Поки не минає кілька хвилин (для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж таки розуміють, що з самого початку я озвучував правильні бали. І треба розпочинати все спочатку. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається. Це лажа. Так не повинно бути. Тому що в результаті я „той дурень, що 8 цифр не може озвучити“, довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Шкода, що чудове свято музики та справді крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені», — пояснив Мірошниченко.

Він вибачився за те, що сталося в ефірі, і зазначив, що «Євробачення» для нього більше, ніж робота.

«Це частина мене, мого життя. Так, в ефірі все вийшло не так ідеально, але ми намагалися створити свято, відволікти хоча б на кілька годин від тривожних новин. Тому я хочу вибачитись за цей епізод. Нехай це буде найгіршим, що може зіпсувати нам настрій у ці непрості часи для нашої країни», — написав Тимур.

Суспільний мовник обіцяє провести службову перевірку через плутанину в оголошенні результатів голосування.

Нагадаємо, Мірошниченко коментує Міжнародний пісенний конкурс із 2005 року. У 2017 році він разом із Володимиром Остапчуком та Олександром Скічком був ведучим «Євробачення» у Києві. Щороку він коментує дитячий пісенний конкурс.

Група Kalush, яка посіла друге місце, заявила про можливу фальсифікацію голосування і погрожує судом.

Як пройшов фінал національного відбору, всі виступи та подробиці — читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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