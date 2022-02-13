«Ми виграли з величезним відривом»: гурт Kalush звинуватив організаторів нацвідбору «Євробачення» у фальсифікації результатів голосування

Фінал національного відбору на «Євробачення-2022», який цього року Суспільний мовник проводив самостійно, закінчився грандіозним скандалом. Проблеми почалися з перших хвилин трансляції, коли під час виступу гурту CLOUDLESS тричі вимикався звук і музикантам довелося ще раз виходити на сцену. Ведуча Маша Єфросініна в красивій золотистій сукні різала вухо своїми перлами і русизмами в мові. Учасники хвилювалися, виглядали на сцені не дуже впевнено.

Але найбільший скандал спалахнув після оголошення результатів голосування. Судді (Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін) оголосили прогнозовані оцінки, віддавши перше місце Alina Pash, а групі Kalush поставили 6 балів.

Аргумент члена правління Суспільного Лодигіна виглядав непереконливо. «Ми вже кілька років презентували Україну як люди з лісу. Люди з гір у цьому випадку. Мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації. Ми не повинні повторювати цей образ, щоб у Європі нас не сприймали як людей природи», — пояснив свою позицію Лодигін.

До оголошення глядацького голосування у Kalush зберігалися непогані шанси. Гурт добре розкручений в Україні, записав дуети з відомими артистами, розгорнув активну підтримку в мережі.

Але з оголошенням результатів голосування телеглядачів виникла плутанина. Ведучий Тимур Мірошниченко почав оголошувати бали, але йому «у вухо» підказали, що помилився. Таблиця результатів зникла з екранів. Процес розпочали спочатку, Лодигін вручну, з листочка, підраховував результати.

За лаштунками Kalush зажадали від організаторів показати протокол голосування, оскільки вони запідозрили можливу фальсифікацію.

«Коли ми хотіли перевірити результати протоколу, перед нами зачинили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відчинили, всі розбіглися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю картку і все… Мені здається дуже дивною позицією, якби там було все добре, то не було б таких дій. Якщо все справедливо, то одразу з'являється, а тут мені такого не здалося. Люди всі за нас, ви бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки за нас, вся Україна. Ми піднімемо прямо людей. Є фальсифікація», — заявив соліст гурту Олег Псюк.

Представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальшовані.

У підсумку співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів та 7 від глядачів (15), група Kalush 6 — від суддів та 8 — від глядачів (14), Wellboy 7 — від суддів та 6 — від глядачів (13).

Усі подробиці прямого ефіру, виступи конкурсантів — читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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