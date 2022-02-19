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«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос»: Христина Соловій розлютилася через вкрадену в неї пісню

14:27 19 лютого 2022
Христина Соловій

Відома українська співачка Христіна Соловій, яку довгий час вважали «улюбленкою» Святослава Вакарчука, заявила, що один російський репер украв у неї пісню. Про це вона написала в Instagram.

Так, виконавець вирішив зробити власну версію хіта «Тримай». Репер залишив приспів у виконанні Христини, щоправда, змінив голос співачки автотюном. А ось замість куплетів він додав свій реп російською мовою.

«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій російський реп у TikTok та YouTube», — обурилася Соловій.

Наразі репер намагається отримати від Христини права на пісню.

«Тепер тероризує моїх юристів, команду та команди інших артистів, щоб очистити права. Просто вкрав, привласнив моє без дозволу і тепер я маю „поділитися“ офіційно?» — каже Христина.

Зірка не назвала імені репера, який видозмінив її композицію. Втім, найімовірніше, йдеться про російського виконавця — Пашу Ізотового. Саме він нещодавно випустив трек «Ніжно» — кавер на хіт «Тримай». Його версія пісні швидко стала популярною у Мережі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Соловій захопила фоловерів новим ніжним образом.

Фото: Instagram/soloviyka

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