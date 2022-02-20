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«Прям Eminem згадався»: блондин Позитив вразив мережу новим образом

17:46 20 лютого 2022
«Прям Eminem згадався»: блондин Позитив вразив мережу новим чином

Музикант Олексій Завгородній, відомий під сценічним ім'ям Позитив, продовжує серію змін свого життя. Після несподіваного розлучення з дружиною Ганною та сценічного розставання з партнеркою по сцені Надею Дорофєєвою він вирішив змінити і колір волосся, ставши блондином.

Фото свого нового образу учасник гурту MOZGI виклав у Instagram із парадоксальним підписом «Нічого нового».

Фоловери з натхненням зустріли зміни у житті свого улюбленця і навіть порівняли його зі світовою знаменитістю — репером Eminem.

Друзі ж констатували, що новий образ співаку дуже пасує. Серед них першими відзначилися Потап та Надя Дорофєєва, а також співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, колишня дружина Олексія Потапенко Ірина Горова.

Нагадаємо, у січні 31-річний співак поголив вуса та бороду і повідомив, що він «вічно молодий».

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