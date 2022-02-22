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Брітні Спірс напише мемуари за гонорар у 15 мільйонів доларів

9:35 22 лютого 2022
Брітні Спірс

Брітні Спірс, яка у листопаді минулого року позбавилася багаторічної опіки свого батька, напише мемуари. Право опублікувати її книгу виборювали кілька видавництв. У результаті співачка уклала контракт із видавничим домом Simon & Schuster. Як повідомляє Page Six, 40-річна співачка отримає гонорар у розмірі 15 мільйонів доларів. У книзі вона розповість про свою кар'єру, про життя та сім'ю.

Спірс вирішила розповісти власну історію після того, як її молодша сестра Джеймі Лінн у січні цього року опублікувала книгу під назвою «Речі, які я мала сказати». Брітні розлютило те, що написала сестра.

«Я б хотіла, щоб ти пройшла тест на детекторі брехні, щоб усі люди бачили, що ти брешеш про мене крізь зуби! Я бажаю, щоб всемогутній Господь міг спуститись і показати всьому світу, що ти брешеш і заробляєш на мені гроші! Ти сволота, Джеймі Лінн», — написала зірка в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» писали — Акторці Еллен Пейдж, яка стала чоловіком, заплатять три мільйони доларів за мемуари про те, як вона змінила стать.

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