Без Гергієва та Нетребко: Метрополітен опера розірвала контракти з російськими артистами

Знаменитий Нью-Йоркський оперний театр Метрополітен опера розриває контракти з артистами та інституціями, які підтримують Путіна та його політику. Тригером стала відкрита війна Росії проти України. Зокрема, вже розірвано контракти з диригентом Валерієм Гергієвим та співачкою Ганною Нетребко.

Перед прем'єрою опери Верді «Дон Карлос» глядачі вшанували хвилиною мовчання жертв агресії Путіна в Україні, після чого потужно прозвучав національний гімн нашої країни у виконанні оркестру та хору Метрополітену під керівництвом канадського диригента Янніка Незе-Сегена, призначеного замість Гергієва.

«Погляньте, це варто раз побачити! Не буває „мистецтва поза політикою“. Буває мистецтво заради життя та справедливості», — пише у Telegram Андрій Цаплієнко.

Також Нью-Йоркський Карнегі-хол відмовився працювати з Гергієвим та піаністом Денисом Мацуєвим. Їх усунули від участі у п'яти концертах Віденського філармонічного оркестру.

Світові театральні агенції відмовляються працювати з російськими артистами, які підтримують політику Путіна.

Виступ Ганни Нетребко та Юсіфа Ейвазова у концертній залі Musikuset Aarhus (Данія) скасовано у зв'язку із загостренням ситуації в Україні та політичними поглядами виконавців.

Раніше лондонський Ковент-Гарден відмінив літні гастролі артистів Великого театру. У королівському театрі у Лондоні зазначили, що вистави «перебували на фінальній стадії планування».

Європейський менеджмент розірвав відносини із Валерієм Гергієвим. Компанія Felsner Artists виключила російського диригента зі складу своїх артистів.

Міланський театр «Ла Скала» вимагає від нього засудити військове вторгнення Росії в Україну. Якщо цього не станеться, його виступи з оперою «Пікова дама», які заплановані з 5 по 13 березня, скасують, а його відправлять на батьківщину.

Багато російських артистів засуджують агресивну політику Путіна і відкрито говорять про війну в Україні.

Борис Гребенщиков назвав те, що відбувається безумством та ганьбою Росії. Засудили війну також Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Валерій Меладзе.

Сатирик Семен Слєпаков закликав Путіна зупинити кровопролиття.

398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter