«Ви за все заплатите!», — Святослав Вакарчук вийшов у центр розбомбленого Харкова

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який записав звернення до російських матерів, вийшов у центр розбомбленого окупантами Харкова, по якому вдарили ракетами, та підтримав містян.

Музикант у бронежилеті пройшовся площею Свободи, куди потрапили снаряди, і записав звернення до українців та запевнив, що наш дух та свободу ніколи не зламати, Україна обов'язково переможе!

«Вони можуть кидати бомби на наші площі. Але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Україна переможе! Ми обов'язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі. Росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям слава!» — каже Святослав Вакарчук.

Раніше Дмитро Монатік записав звернення до російських шанувальників та закликав їх зупинити війну.

Російські артисти Євген Нікішин та Сергій Писаренко, які опинилися в епіцентрі війни в Києві, розповіли, що насправді відбувається в Україні.

Фото instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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